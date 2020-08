I december 2016 pakkede Brentford-træner Thomas Frank og familien kufferterne og tog på eventyr til England. Et eventyr, der kan kulminere tirsdag aften.

Her står Frank og Brentford i playoff-finalen, hvor der er en plads i Premier League på spil. En oprykning, der kan sende 1,4 milliarder i klubkassen.

Frank startede som assistenttræner, inden han overtog cheftrænerjobbet i 2018, efter den daværende træner, Dean Smith, blev fyret. Og at det blev en gradvis udvikling, sætter Frank pris på i dag.



Det gav mulighed for, at familielivet kunne falde på plads i London, hvor han bor med sine tre børn og sin kone.

»Det betød, der var mere overskud til at installere familien godt. Vi havde tre børn, der skulle i skole. Og det første halve år var da rigtigt hårdt.«

»Vi har talt meget med andre udenlandsdanskere, der også bor i London, der har haft de samme erfaringer. Børnene skal skabe venskaber og lære et nyt sprog. Selv om vi er relativt gode til engelsk i Danmark, skal det være flydende.«

»Vores yngste datter var 10 på det tidspunkt, og hun kunne stort set intet engelsk. Der har været masser af udfordringer, men min familie har været mega seje.«

»For mig er det relativt nemt. Jeg skal på et arbejde med noget, jeg synes, er super fedt, og jeg skaber lynhurtigt relationer,« siger Frank om familielivet, hvor alle mand trives i den engelske hovedstad.



Mens Frank i øjeblikket kæmper om at rykke op i en af verdens bedste ligaer, arbejder konen til daglig som lærerassistent på en lokal folkeskole. For Frank var skiftet til Brentford den største gave, han kunne give sin familie, mener han.



»Det var 50 procent karriere og 50 procent familie, der lå bag ambitionen om, at jeg ville til udlandet. Der var intet, jeg hellere ville end at give vores børn og os selv den udfordring og erfaring at bo i et andet land. Det er noget helt andet end at bo i lille, fantastiske Danmark.«



»Jeg elsker Danmark, og jeg er stolt af at være dansker, og jeg kommer helt sikkert tilbage til Danmark at bo igen. Men at få andre input er sundt, og det er noget af det, jeg er allermest stolt af at give til mine børn,« siger Frank.

Brentford missede muligheden for en direkte oprykning i sidste spillerunde af The Championship, hvilket sendte mandskabet ud i en playoff-semifinale mod Swansea. Den vandt man over to kampe, og nu står man så i et direkte opgør tirsdag aften klokken 20.45 om en plads i Premier League mod Fulham.