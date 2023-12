I 27 år har Ian Wright arbejdet som fodboldekspert hos BBC, men det er tid til at takke af.

Den engelske fodboldlegende stopper nemlig på programmet BBC Match of the Day efter denne sæson.

Det bekræfter han på X søndag.

'Efter min debut som spiller i 1997 og mange mindeværdige år, stopper jeg hos BBC MOTD ved udgangen af denne sæson,' skriver Ian Wright og fortsætter:

'Jeg føler mig meget privilegeret over at have haft sådan en utrolig tid på det mest ikoniske fodboldshow i verden.'

Hvad han nu skal lave, melder historien ikke noget om, men han skriver dog, at han ser frem til at bruge lørdagene på andet end fodbold.

'Jeg træder tilbage efter at have fået gode venner og mange gode minder. Beslutningen har været undervejs i et stykke tid, men måske har min fødselsdag tidligere i år fremskyndet det lidt.'

'Men i sidste ende er det tid til at bruge mine lørdage på noget andet,' skriver han.

60-årige Wright nåede som aktiv fodboldspiller forbi flere store klubber.

Fra 1985 til 1998 spillede han i Arsenal, hvor det blev til imponerende 170 mål i 272 kampe.

Englænderen, der spillede 33 landskamp, var også forbi Crystal Palace, West Ham, Burnley, Nottingham Forest og Celtic.