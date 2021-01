Thomas Gravesen stoppede sin fodboldkarriere tilbage i 2009 efter at have været fast inventar på det danske landshold i næsten et årti og 66 kampe i de rød-hvide farver.

En karriere, der startede tilbage i 90’erne i boldklubben i barndomsbyen Vejle, hvor fodboldikonets liebhaverlejlighed, som han netop har sat til salg, også ligger.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Fodboldspillerens hjem - en 232 kvadratmeter stor ejerlejlighed på 17. etage i et byggeri fra 2006 - er ifølge salgsmaterialet fra mæglerforretningen Nybolig Vejle den højest beliggende penthouselejlighed i byen.

Du får da også tre værelser fordelt på to plan, privat parkering i kælderen, en elevator med direkte adgang til hjemmet og en tagterrasse med udsigt udover byen og bugten.

Gravesen, som også har været i trøjen for storklubber som Everton, Real Madrid og Celtic, købte liebhaverhjemmet tilbage i 2010 - året efter han smed fodboldstøvlerne på hylden.

Dengang betalte han ifølge Boliga.dk 13.975.000 kroner for det nybyggede hjem. Her ti år efter er lejligheden tilbage på markedet for 12.975.0000 kroner - en difference på lige præcis en million kroner.

Over prisgennemsnittet

Den nye udbudspris kan omregnes til en kvadratmeterpris på lige under 56.000 kroner, som er i den høje ende, hvis man ser på salgspriserne i Vejle Kommune hos Boliga.dk.

I 2020 gav køberne i gennemsnit lige under 19.000 kroner pr. kvadratmeter for ejerlejlighederne i byen, hvilket er godt og vel 1,9 millioner kroner for en lejlighed på 100 kvadratmeter.

Efter karrierestoppet flyttede Thomas Gravesen i en årrække til ørkenbyen Las Vegas i USA, hvor han investerede i firmaer og spillede poker.

Nu er han dog tilbage på hjemmebanen i Vejle og er blandt andet fodboldekspert og kommentator på Discoverys tv-kanaler.

