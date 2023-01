Lyt til artiklen

Tirsdag blev Cristiano Ronaldo præsenteret i den saudiarabiske klub Al-Nassr, og han har allerede fået selskab af sin evige rival Lionel Messi.

På en måde i hvert fald …

Enten er Al-Nassrs ærkerivaler, Al-Hilal, dybt misundelige, eller også tager de tykt pis på Ronaldo-transferen.

I klubbens officielle fanbutik har de nemlig sat en trøje til salg. Og det er ikke en hvilken som helst trøje.

Det er nemlig en Al-Hilal-trøje med Messis navn og ikoniske nummer på ryggen.

Intet tyder på, at Messi er på vej mod et skifte til Saudi-Arabien. Tværtimod tyder alt på, at den argentinske troldmand inden længe skriver under på en ny kontrakt med den franske storklub Paris Saint-Germain.

Messi har da heller ikke umiddelbart gode minder fra Saudi-Arabien.

For selvom han netop er blevet verdensmester, startede det skidt, da Saudi-Arabien slog Argentina med 2-1 i landsholdenes første kamp ved slutrunden i Qatar.

Messi (tv.) og Ronaldo (th.) har i de sidste mange år været en del af diskussionen om, hvem der er verdens bedste fodboldspiller. Foto: Joan Monfort Vis mere Messi (tv.) og Ronaldo (th.) har i de sidste mange år været en del af diskussionen om, hvem der er verdens bedste fodboldspiller. Foto: Joan Monfort

Til gengæld er Ronaldo nok temmelig glad for Saudi-Arabien.

Portugiseren er netop skiftet til Al-Nassr efter et skuffende ophold i Manchester United, og tirsdag blev han hyldet som en helt, da han landede med sit privatfly i det mellemøstlige land.

Verdensstjernen siges at tjene 1,6 milliarder kroner i løbet af sin kontrakt med Al-Nassr, og fortalte i forbindelse med præsentationen, at han allerede er klar til at debutere for sin nye klub torsdag.