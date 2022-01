Du er bestået! Det var meldingen, som Nicklas Bendtner kunne tage med videre, da han mandag var til trænereksamen.

Den tidligere landsholdsstjerne har i det seneste års tid sammen med blandt andre Lars Jacobsen og Daniel Agger været i gang med at tage sin UEFA A-licens hos DBU.

A-licensen er den næsthøjeste træneruddannelse i Danmark, og med den beståede eksamen er Nicklas Bendtner – og eks-landsholdskollegaerne Agger og Jacobsen, som også bestod – kommet et stort skridt nærmere drømmen om at teste sig af som træner i sit otium efter livet som fodboldstjerne.

Der er dog en enkelt hurdle, der forhindrer Bendtner og de øvrige kursister på eksangriberens hold i at få deres trænerdiplom.

Nicklas Bendtner og Daniel Agger. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Nicklas Bendtner og Daniel Agger. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Corona-smitteopblusningen betød, at deres planlagte studietur før jul til en eller flere klubber ude i Europa blev aflyst.

Det er planen, at studieturen kommer i hus i løbet af foråret, når corona forhåbentligt tillader det, så Bendtner, Agger, Jacobsen og de øvrige 21 kursister kan få turen og de medfølgende opgaver ud af verden og få det endegyldige bevis på, at de er A-licenstrænere.

»Fodbold er så stor en del af mit liv, at jeg ikke kan træde væk fra det, og derfor er jeg i gang med at tage træneruddannelsen, da jeg håber, at det kan give mig lige så meget eller måske endda mere, end det gjorde at være spiller. På den måde vil jeg stadig være en del af fodbold,« sagde Bendtner til Discovery, da han i sommer meldte ud, at hans karriere som spiller var slut.

Den tidligere landsholdshelt, som er noteret for 30 mål i rødt og hvidt og har klubber som Arsenal og Juventus på cv'et, stoppede reelt karrieren som aktiv i december 2019, hvor han sagde farvel til FC København. Det er uvist, om 34-årige Bendter har ambitioner om at fortsætte sin træneruddannelse på den anden side af A-licensen.

Lars Jacobsen, Daniel Agger og Nicklas Bendtner. Foto: CLAUS FISKER Vis mere Lars Jacobsen, Daniel Agger og Nicklas Bendtner. Foto: CLAUS FISKER

Her kan han ellers over to år tage den højeste trænereksamen, UEFA Pro-licensen, som er påkrævet, hvis man vil være træner på øverste niveau i UEFA-regi for eksempel i Premier League, for et landshold eller i Superligaen.

For især Daniel Agger kan dette blive aktuelt i den nærmeste fremtid.

Den tidligere landsholdsanfører har for alvor taget hul på sin trænerkarriere i HB Køge i 1. division, som har ambitioner om at rykke op i Superligaen. Her har han Lars Jacobsen som assistenttræner.