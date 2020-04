Real Madrid-spillere har accepteret lønnedgang på mellem 10 og 20 procent for at skåne andre ansatte.

I endnu en europæisk storklub har spillerne indvilget i at gå ned i løn for at hjælpe klubben i den omfattende coronakrise.

Denne gang er det i Real Madrid, hvor spillerne og trænerne går mellem 10 og 20 procent ned i løn resten af sæsonen, alt afhængig af hvordan det lykkes, og om det lykkes at afvikle den aktuelle sæson til ende.

Det oplyser Real Madrid på sin hjemmeside.

»Med beslutningen vedtaget af spillere, trænere og ansatte, undgår vi dramatiske tiltag, som vil påvirke de øvrige ansatte,« lyder det fra Real Madrid.

Aftalen omfatter også spillere og trænere i Real Madrids basketballafdeling.

Det er godt en uge siden, at spillerne hos ærkerivalen FC Barcelona gik med til at gå ned i løn, og her var tale om en markant lønnedgang.

Spillerne i Barcelona indvilgede således i at gå 70 procent ned i løn, men samtidig sendte verdensstjernen Lionel Messi skarp kritik i retning af interne forhold i storklubben.

Også spillerne i Atlético Madrid er gået med til en lønnedgang på 70 procent midt i coronakrisen.

/ritzau/