Kvindeligaen i fodbold suspenderes efter nedlukning af Nordjylland.

Det sker som en konsekvens af det meldinger, som statsminister Mette Frederiksen (S) kom med torsdag på et pressemøde.

Resten af turneringen rykkes til foråret, oplyser chefen for Kvindeligaen, Nicolai Kaas.

»Vi har valgt at udsætte de sidste to runder af Kvindeligaen, fordi vi mener, at det er den mest sportslige korrekte måde at gøre det på,« forklarer han.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

De to sidste runder af grundspillet samt det efterfølgende slutspil vil i stedet efter planen blive afviklet til foråret inden starten af sæsonen 2021/2022.

Både Fortuna Hjørring og FC Thy fra Kvindeligaen holder til i de kommuner, hvor folk ikke længere må krydse kommunegrænser som følge af bestræbelserne på at inddæmme smitten med de muterede coronavirus.

Det er endnu uvist, om også pokalturneringen udsættes.

Resten af turneringen rykkes til foråret, oplyser chefen for Kvindeligaen, Nicolai Kaas.

Opdateres...