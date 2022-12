Lyt til artiklen

Dean Smith har fået en julegave, som han slet, slet ikke har ønsket sig.

For i stedet for julefred har han fået en fyreseddel smidt direkte i nakken af Premier League-nedrykkerne Norwich.

Det sker efter mandagens nederlag til Luton Town, der dukkede Dean Smith og hans Norwich-hold med 2-1 – og det var altså mere end ledelsen hos Norwich kunne håndtere.

Derfor er den 51-årige englænder nu smidt på porten, og ud af døren går hans stabsmedlemmer Craig Shakespeare og Liam Bramley også.

Det oplyser den engelske fodboldklub på sin hjemmeside.

Og der har da også været grund til bekymring i den østengelske klub.

For turen ned i den næstbedste række er slet ikke gået som forventet, og over halvvejs inde i sæsonen er klubben på femtepladsen – med hele 12 point op til en af de to pladser, der giver direkte oprykning til Premier League – og en dertilhørende kæmpecheck!

Nu skal Norwich finde sig en ny chef, der kan få The Canaries til at flyve igen efter en hård periode med kun tre sejre i de seneste 13 ligakampe.