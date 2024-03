En 39-årig mand kastede i sommer to kanonslag ind på fodboldbanen på Viborg Station for at ramme målmanden.

En 39-årig mand fra Viborg får 60 dages betinget fængsel for at kaste kanonslag ind på fodboldbanen på Viborg Stadion den 9. juni 2023.

Det har Retten i Viborg afgjort tirsdag, oplyser Midt og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

To kanonslag blev kastet fra tilskuerpladserne mod målmanden Jonas Lössl under kampen mellem Viborg FF og FC Midtjylland.

Det andet kanonslag medførte, at dommeren blev nødt til at afbryde kampen med et minut tilbage af overtiden.

Spillerne blev sendt i omklædningsrummet, og under afbrydelsen udbrød der interne slåskampe på Viborgs fanafsnit.

Men efter en mindre pause blev det sidste minut af kampen afviklet.

Den 39-årige mand er ved retten fundet skyldig i hensynsløs fareforvoldelse ved at have kastet kanonslagene. Derudover er han dømt for at have brudt fyrværkeriloven og fyrværkeribekendtgørelsen, oplyser politiet.

Desuden er de 60 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

Ifølge Viborgs direktør, Morten Jensen, havde man udpeget manden via overvågningsbilleder på stadion. Det sagde han dengang til tv-kanalen 3 +.

/ritzau/