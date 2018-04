Torsdag aften mødes Brøndby og FC Midtjylland i et vaskeægte pokalbrag, hvor vinderen hiver en direkte billet til Landspokalturneringens finale mod Silkeborg.

Det er kun en uge siden, at de to hold mødtes i Superligaen, og her kunne Brøndby rejse hjem fra Midtjylland med en 3-2 sejr i bagagen.

BT kommenterer live fra dagens semifinale herunder.