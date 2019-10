En stor handel faldt i 2018 i vasken i sidste øjeblik for den franske profil Nabil Fekir.

På grund af svogeren.

Sådan lyder det i hvert fald fra spillerens tidligere agent Jean-Pierre Berne.

I et interview med Get French Football News påstår agenten, at alt var på plads mellem Nabil Fekir, Liverpool og hans daværende klub Lyon, men i sidste øjeblik dukkede hans svoger pludselig op og krævede penge til sig selv, hvis handlen skulle gennemføres.

Det ville Liverpool ifølge agenten ikke finde sig i, og så blev millionhandlen aflyst.

»Nabil var en prioritet for Liverpool. Jeg arbejdede i fire måneder med Liverpools repræsentanter, med Jürgen Klopp, Jean-Michel Aulas, alt var klar,« siger Jean-Pierre Berne.

»Nabil var også helt med på hans fremtidige kontrakt, og han ville have tjent 45 millioner euro (335 millioner kroner, red.) over fem år. Men på dagen, hvor kontrakten skulle underskrives, ved Rambouillet, så vi en advokat og hans svoger ankomme og sige: 'Stop det hele. Alle forhandlinger skal starte forfra'. Det var surrealistisk. Vi troede, vi var med i en Walt Disney-film.«

Get French Football News skriver også, at Nabil Fekir allerede havde gennemgået lægetjek, taget billede med Liverpool-trøjen på og givet interview til Premier League-klubbens egne medier.

Franskmanden havde også en lille skade, og selv om den også blev brugt i begrundelsen for at aflyse handlen, er Jean-Pierre Berne ikke i tvivl om, at det snarere var svogerens grådighed, der blev afgørende.

»Der var to elementer i det her. Lægetjekket var negativt, og så var det den del med, at når du skal skrive under med en klub af Liverpools størrelse, så er du nødt til at have en bestemt attitude. Da Liverpool oplevede det skuespil, var de med det samme... Nogle gange når en spiller er skadet, så kan hans repræsentanter godt gøre en indsats og alligevel gennemføre et skifte,« forklarer den tidligere agent, der vist er helt færdig med at arbejde med Fekir-familien.

»Jeg flovede mig.«

Nabil Fekir skiftede denne sommer til Real Betis.