Sinisa Mihajlovic har tabt kampen mod kræft.

Den tidligere Bologna-træner døde på et hospital i Rom i en alder af 53 år.

Det skriver Serie A på Twitter og flere italienske medier. La Gazzetta dello Sport bringer også en pressemeddelelse fra familien.

»Hans kone Arianna og deres børn Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan og Nikolas, deres barnebarn Violante, deres mor Vikyorija og deres bror Drazen, fortæller med stor sorg om den uretfærdige og alt for tidligere død af vores mand, far, søn og eksemplariske bror, Sinisa Mihajlovic, skriver familien.

Det kom frem i juli 2019, at serbiske Sinisa Mihajlovic var blevet diagnosticeret med en form for leukæmi, der påvirker kroppens bloddannende væv, herunder knoglemarven.

Han gennemgik herefter en knoglemarvstransplantation efter tre omgange med kemoterapi og kom sig efterfølgende efter behandlingsforløbet.

I slutningen af marts fortalte den tidligere professionelle fodboldspiller på en pressekonference den nedslående nyhed, at han igen skulle i et intenst behandlingsforløb for sygdommen og derfor ikke kunne varetage jobbet som Bologna-træner længere. Et job, som han havde haft siden januar 2019.

»Han kæmpede modigt mod en forfærdelig sygdom. Vi takker de læger og sygeplejersker, der har fulgt ham gennem årene, med kærlighed og respekt,« lyder det fra familien i pressemeddelelsen.

