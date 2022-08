Lyt til artiklen

Bournemouth blev lørdag slået 9-0 af Liverpool. Tre dage senere er cheftræner Scott Parker fortid i klubben.

Premier League-klubben Bournemouth fyrer Scott Parker, oplyser den på sin hjemmeside.

Den engelske cheftræner fik blot fire kampe i ligaen i den nye sæson, før han fik sparket. I lørdags gik det dog helt galt for oprykkerholdet, som blev banket 9-0 af Liverpool på udebane.

Det var en tangering af den største sejr i Premier Leagues historie, og med lidt mere skarphed kunne sejren endda have været endnu større.

Nu må Parker sige farvel til trænerjobbet i fodboldklubben, der har danskerne Philip Billing og Emiliano Marcondes i truppen.

- Jeg vil gerne takke Scott og hans stab for deres indsats i tiden hos os. Oprykningen til Premier League under hans ledelse vil altid blive husket som en af de mest succesfulde sæsoner i vores historie, siger klubejer Maxim Demin til Bournemouths hjemmeside.

- For at blive ved med at udvikle os som hold og klub må vi dog drive klubben på bæredygtig vis. Vi må også udvise tillid til og respekt for hinanden.

- Det er den tilgang, der har givet klubben så meget succes i den nyere historie, og den vil vi ikke afvige fra. Vores søgning efter en ny cheftræner begynder med det samme, forklarer han.

