Der var tårer i luften, kuldegysende øjeblikke og sågar en hilsen fra Guds fremmeste repræsentant på kloden.

En af fodboldens største figurer, det tyske ikon Franz Beckenbauer, blev hyldet ved en emotionel seance, som mere end 3,5 millioner tyske tv-seere fulgte med i fredag aften.

Flere tv-stationer – deriblandt ARD, RTL og Sky – livetransmitterede fra hyldesten, der fandt sted på Allianz Arena i München, hvor mere end 30.000 fans var mødt op.

Beckenbauer døde 7. januar efter længere tids sygdom i en alder af 78 år, og Bayern München-legenden, som både vandt VM som spiller og træner for Tyskland blev hyldet på behørig vis.

Bayern Münchens ærespræsident, Uli Hoeneß, sørgede for det følelsesmæssige klimaks.

Han talte om sin ven og tidligere holdkammerat og måtte kæmpe for at holde tårerne tilbage.

»Kære Franz, du har været død i tolv dage nu. For at være ærlig, så savner jeg dig meget. Hvil i fred. En fred, som du desværre ikke har været i stand til at nyde i den form, du fortjener, i de sidste par år. Tak skal du have,« lød det fra Hoeneß, som overraskede med en hilsen fra selveste pave Frans via kardinal Reinhard Marx.

»Jeg skal også sende en hilsen fra pave Frans. Jeg sendte ham en e-mail, og han sender en særlig hilsen til Franz Beckenbauers familie. Han slutter sig til de sørgende i bøn.«

Der var dømt kollektiv gåsehud, da stjernetenoren Jonas Kaufmann sluttede af med at syng Puccini-arien 'Nessun Dorma' for operafanen Beckenbauer.

Franz Beckenbauer med det rammende tilnavn 'Kejseren' blev af flere anset for en af verdens bedste fodboldspillere. Efter sin aktive karriere fik han kæmpe betydning for tysk fodbold og for Bayern München i forskellige ledende roller.