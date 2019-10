En overrevet kontrakt og mere end en million tv-seere, der ikke får mulighed for at se landsholdsfodbold.

Det er den barske virkelighed for mange YouSee-abonnenter, sådan som landet ligger lige nu. Mandag udsendte YouSee en formel opsigelse af sin aftale med Discovery, som betyder, at YouSee-pakkerne fra nytår ikke længere indeholder 11 af Discoverys kanaler.

Dermed mister alle YouSees 1,2 million danske tv-kunder adgangen til Discoverys kanaler, såsom Kanal 5, 6'eren og Eurosport- og Discovery-kanalerne.

Netop Kanal 5 viser samtlige af det danske herrelandsholds venskabs-og kvalifikationskampe til slutrunder. Discoverys kanaler viser desuden en tredjedel af alle superligakampe.

»Medmindre parterne finder en løsning betyder det, at over en million danskere får sværere adgang til at se fodboldlandsholdet allerede fra 1. januar. Vi er meget ærgerlige og forundrede over, at det her skal være resultatet af, hvad der ligner en forhandlingskrig mellem to tv-aktører,« siger Jakob Høyer, der er kommunikationschef i DBU.

»Vi har en kæmpe landsholdskamp allerede i marts måned (Nations League playoff, red.), hvor rigtig mange danskere lige pludselig skal til at finde andre måder at få adgang til den kamp på.«

Selvom parterne fortsat kan nå at forhandle en kontrakt på plads indtil nytår, tyder alt på, at der skal ske noget drastisk for at finde en løsning på problemet, og det ærger Jakob Høyer.

»Vi håber stadig, der kan gøres noget, for jeg synes, at det er en fuldstændig håbløs situation, YouSee bringer seerene i. Fodboldlandsholdet er noget af det mest folkekære og stadigvæk noget af det, der kan binde nationen sammen.«

Fakta: Discovery Networks har 11 kanaler Kanal 4, Kanal 5, 6'eren, ID - Investigation Discovery, Eurosport 1, Eurosport 2, Canal 9, Discovery Channel, TLC, Animal Planet og Discovery Science – samt streamingtjenesterne Dplay, Eurosport Player og Golftv.

Hele kernen i konflikten er, at YouSee fra nytår vil placere samtlige af Discoverys kanaler i en 'Bland Selv'-pakke, hvilket betyder, at de ikke automatisk vil være en del af YouSees pakker, hvilket er tilfældet nu.

Men det vil Discovery ikke være med til, da det potentielt betyder en katastrofe for Discovery. I dag er Kanal 5 en del af grundpakken, som når ud til 1,2 millioner danske husstande.

Det tal vil sandsynligvis falde, hvis YouSees kunder fremover aktivt skal tilvælge kanalen. Og med det Discoverys annonceindtægter.

Men ifølge YouSee-direktør Jacob Mortensen er der en god grund til, at YouSee ikke længere vil inkludere Kanal 5 i deres grundpakke.

»Hverken Discovery eller YouSee skal diktere, hvad danskerne skal se. Brugerne ønsker mere valgfrihed, og det er et vilkår, vi som tv-udbydere skal imødekomme,« siger YouSees direktør Jacob Mortensen.

Han begrunder beslutningen med, at andre tv-selskabers kanaler også ligger i 'Bland Selv'-universet, og at Discoverys kanaler hører hjemme dér.

»Det skyldes ændret adfærd blandt tv-seerne. Nogle af de kanaler, som tidligere havde mange seere, bliver i dag set mindre,« siger Jacob Mortensen og forklarer, at Kanal 5 er en af disse.

Men den køber de ikke hos Discovery. Her er overbevisningen, at YouSee gør alt for at fryse Discovery ude og presse dem ud af markedet.

»Det klinger hult, at det lige præcis er Discoverys 11 kanaler, der skal fjernes fra deres tv-pakker. Kan det virkelig passe, at tv-seernes ændrede vaner med et kirurgisk snit alene rammer vores kanaler?« spørger Discovery-direktør Christian Kemp.

Han mener ikke, at YouSees ambition om at give kunderne større valgfrihed ligger i tråd med fjernelsen af Discoverys kanaler.

»YouSee giver ikke kunderne frit valg. De påtvinger kunderne visse kanaler, men tvinger dem samtidig til at tilvælge os. Det synes jeg er dybt problematisk,« siger Christian Kemp og understreger, at det er et ufravigeligt krav, at en potentiel aftale indeholder andet end 'Bland Selv'.

TV-konflikten udemærker sig ved en usædvanlig aggressiv og krigerisk retorik fra parterne i medierne, og det ærgrer cheføkonom ved Forbrugerrådet Tænk, Martin Salamon.

»Jeg synes, at det er helt forkert at tage forbrugerne med ind og gøre dem til gidsler i en kamp,« siger han til B.T.

Han ærger sig over, at en sådan konflikt skal løses på en »tåbelig« måde til offentligt skue gennem medierne, hvor man inddrager forbrugerne.

»De spinner med os (forbrugere, red.) og pisker en stemning op for at gøre folk nervøse. Det bør de ikke bare slippe så let fra,« forklarer han og påpeger, at der er tale om en ret usædvanlig konflikt.

»Vi har set det en eller to gange før, hvor de bruger pressen. Men ikke på denne her eklatante og højtråbende måde.«