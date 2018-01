Liverpool kunne uden Felippe Coutinho og slog ellers suveræne Manchester City med 4-3 hjemme på Anfield.

Liverpool kan fortsat slå de helt store, selvom klubben har solgt deres absolutte stjernespiller Philippe Coutinho. Det viste Liverpool søndag aften på hjemmebane, hvor Manchester City blev sendt hjem med et nederlag på 4-3.

Opgøret mod nummer et i Premier League var Liverpools første alvorlige test efter salget af den vævre brasilianer til Barcelona for over én milliard kroner.

Den test bestod Liverpool og det uden hjælp fra nyindkøbet, forsvareren Virgil van Dijk, som ikke stod til rådighed for manager Jürgen Klopp.

Før kampen stillede den tidligere danske Liverpool-spiller Daniel Agger op til interview med 6eren. Her gav han udtryk for, at Liverpool har kvaliteten offensivt til køre videre uden Philippe Coutinho.

Og det må man ud fra dagens resultat give Daniel Agger ret i.

»Coutinho er en klassespiller i forhold til mange andre. Men, som jeg ser det, kommer man ikke til at lægge mærke til det, hvis de andre spillere oppe foran rammer dagen. Det er først, når de ikke rammer dagen, at Coutinho holder et højt bundniveau og kunne gøre en forskel,« sagde Daniel Agger og tilføjede:

»Men det finder vi ud af i løbet af sæsonen, om han kommer til at mangle.«

Daniel Agger forstår dog godt, hvorfor Liverpool valgte at give slip på Philippe Coutinho. Han kan samtidig også godt se sagen fra brasilianerens synspunkt, som kommer til at spille for et af verdens bedste hold i øjeblikket.

Daniel Agger stod for år tilbage i en lignende situation, hvor Barcelona var ude efter danskeren til forsvaret. Men her stod Liverpool i vejen for danskeren, som modsat Philippe Coutinho valgte at acceptere klubbens beslutning.

»Der er ingen grund til at holde på en spiller, som ikke har lyst til at være der, og jeg forstår også hans grunde. Ser man på det i et større perspektiv, er det også mange penge. Så på den måde tror jeg, at det er en meget god handel,« sagde Daniel Agger.

Kampen begyndte bedst for Liverpool, som kom foran allerede efter ni minutter, hvor engelske Alex Oxlade-Chamberlain bragte hjemmeholdet på 1-0 efter oplæg af brasilianeren Roberto Firminho.

Men Manchester City viste hurtigt, hvorfor Josep Guardiolas mandskab i denne sæson har været et niveau over alle andre i Premier League.

En tværbold fra Kyle Walker havnede hos Leroy Sane, som tørrede sin direkte oppasser, tog et par træk ind i feltet og sendte bolden i mål inden om keeperen Loris Karius.

I anden halvleg lå meget så til, at Manchester City skulle overtage showet, men sådan gik det slet ikke.

I stedet faldt holdet fuldstændig fra hinanden i en periode, og det udnyttede Liverpool på en helt fortryllende måde ved at sætte tre hurtige scoringer ind ved Roberto Firminho, Sadio Mané og Mohamed Salah til 4-1.

Og i stedet for at tale om ’de fantastiske fire ’ med Phillipe Coutinho, Sadio Mané, Roberto Firminho og Mohamed Salah, kan Beatles-byen nu finde på et nyt kælenavn til Liverpool FCs målfarlige trio.

Manchester City fik mod kampens slutning reduceret til 2-4 ved brasilianeren Bernardo Silva og igen til 3-4 ved tyrkeren Ilkay Gündogan.

Det gav fornyet spænding, men rokkede ikke ved Liverpools sejr søndag aften.