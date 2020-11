Samtlige syv danske landsholdsspillere fra engelsk fodbold er testet negative for corona og indgår i truppen.

Alle syv danske spillere fra engelske klubber, der er udtaget til det danske fodboldlandshold, er testet negative for coronavirus.

Det drejer sig om Kasper Schmeichel, Jonas Lössl, Pierre-Emile Højbjerg, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Henrik Dalsgaard og Mathias Jensen.

Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) til Ritzau.

De syv kan tilslutte sig det danske fodboldlandshold og træne med lørdag forud for landskampene hjemme mod Island søndag og ude mod Belgien onsdag.

Landsholdsspillerne var forhindrede i at tage hjem til onsdagens testkamp mod Sverige, fordi Storbritannien havde indført et indrejseforbud for danskere.

De kunne først rejse til Danmark fredag, efter at den britiske regering indførte en særregel, der gjorde det muligt for de danske spillere at deltage i søndagens kamp uden at risikere karantæne, når de tager retur til deres bopæl i England.

Højbjerg kan dog ikke spille kampen mod Island, fordi Tottenham-spilleren afsoner en spilledags karantæne efter for mange gule kort.

/ritzau/