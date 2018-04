Taktisk fleksibilitet skal hjælpe Silkeborg frem mod den spændende sæsonafslutning.

Helsingør. Der venter Silkeborg en spændende afslutning på sæsonen. Foruden onsdagens pokalsemifinale mod Fredericia skal Silkeborg ud i nogle spændende nedrykningsplayoffkampe mod enten Lyngby eller Randers.

I søndagens nulløsning ude mod Helsingør i Alka Superligaen havde Silkeborg-træner Peter Sørensen rystet posen i forhold til torsdagens 2-0-sejr over Hobro.

Syv spillere var skiftet ud, og systemet var ændret, så Silkeborg spillede med tre i forsvaret frem for de sædvanlige fire.

- Vi skal spille på baner i enten Lyngby eller Randers, som ikke er ligesom vores egen. Det skal vi kunne håndtere, ligesom vi skal kunne passe på vores mål, når vi spiller på udebane.

- Jeg skiftede til tre i forsvaret for at få spillere ind, som kunne tage de dueller, der ville komme, siger Peter Sørensen og indrømmer, at han sparede spillere frem mod pokalsemifinalen.

Silkeborg-anfører Simon Jakobsen var hjertet i Silkeborg-forsvaret mod Helsingør. Foruden utallige vellykkede clearinger var han holdets vokal på banen.

Han mener, at det giver mening, at Silkeborg skal kunne spille på flere måder.

- Det er rart at vide, at vi kan spille på denne måde, lukke af defensivt og selv håbe på, at vi kan score et mål eller to. Men om ikke andet så lukke af. Det er et godt trick at have i ærmet.

- Vi har spillet godt i mange kampe, hvor vi så har lukket tre mål ind. Senest på hjemmebane mod Helsingør, hvor vi var foran 2-0, men tabte 2-3, siger Simon Jakobsen.

Med nulløsningen er Silkeborg sikker på at ende på tredjepladsen i nedrykningspulje 1.

/ritzau/