Trods en række afbud vandt FCK sikkert 2-0 over Horsens og ligger dermed foreløbigt nummer fem i Superligaen.

Ikke færre end syv spillere måtte FC København søndag undvære, men løverne vandt alligevel en overbevisende 2-0-sejr hjemme over AC Horsens.

Viktor Fischer, Pierre Bengtsson, Andreas Bjelland, Jonas Wind, Mikkel Kaufmann og Victor Nelsson var alle ude grundet coronasmitte, mens Kamil Wilczek var syg.

Trods de mange afbud leverede FCK en helstøbt indsats med stor dominans på bolden, et solidt defensivt udtryk og en offensiv spilleglæde og kreativitet, som har været så savnet i størstedelen af efterårssæsonen.

Med sejren stryger FCK op på en foreløbig femteplads i Superligaen med 16 point efter 11 kampe, hvilket er syv færre end topholdet FC Midtjylland.

AC Horsens fik ikke meget til at fungere i Parken og er derfor fortsat næstsidst i tabellen med seks point efter halvdelen af grundspillet.

FCK greb taktstokken fra første fløjt, men løverne havde svært ved at låse et kompakt Horsens-hold op indledningsvist.

Gæsterne satsede på hurtige omstillinger og dødbolde, og sidstnævnte skulle blive opskriften på FCK's føringsmål, da anfører Carlos Zeca i det 25. minut stangede et hjørnespark i mål til 1-0.

Målet gav værterne selvtillid, og bare to minutter senere afsluttede FCK-kreatøren Rasmus Falk et godt angreb med en endnu bedre afslutning, der strøg helt op i målhjørnet og fordoblede føringen.

Falk var i et strålende spillehumør og var med sine karakteristiske løb og gode evne til at finde plads mellem Horsens' kæder arkitekten bag meget for FCK.

Hjemmeholdet fortsatte trykket i anden halvleg, hvor midtbanespilleren Jens Stage ramte stolpen efter tre minutter.

Selv om FCK-sejren sagtens kunne være blevet større, var den aldrig reelt i fare, eftersom Horsens ikke havde meget at komme med offensivt og måtte derfor forlade nationalarenaen tomhændet.

/ritzau/

