Den tidligere fodboldspiller Jesper Grønkjærs kamp med depression var en hård prøvelse for hans familie, fortæller han.

Fodboldeksperten fortalte onsdag aften i et større interview i 'Go' aften Live' om sin sygdom, der tog sin begyndelse i 2017, hvor det endte med, at han måtte indlægges.

Grønkjær var i studiet, fordi han efter næsten fire år er trappet ud af sin antidepressive medicin, og han ville give sin version om emnet.

Depressionen kostede ikke kun hos Grønkjær – det var en udfordring for hele familien. For nogle af bivirkningerne af medicinen var, at han havde svært ved at føle sin kone, sine børn.

Jesper Grønkjær har været meget ærlig omkring sin sygdomsperiode.

»Det har været meget, meget svært. Jeg har en kone, der har været ekstremt forstående. En ting er patienterne, der får stress og depression, men der er også pårørende, som jeg på daværende tidspunkt ikke magtede at skænke en tanke overhovedet. Jeg skulle overleve. Du dør som sådan ikke af en depression, men det er følelsen, man har,« siger Grønkjær i interviewet.

»Som mand, som far er det rigtig svært, når man sidder med to børn. Min datter var på det tidspunkt 13 år og teenager. Hende skulle jeg indvie i, hvad der egentlig skete med far,« siger den tidligere fodboldspiller, der fortæller, at datteren var påvirket af, at han måtte aflyse familieferier, fordi han slet og ret ikke kunne. Han måtte have ro.



Nu er han ude af medicinen, men det har ikke været et mål for ham, siger han.

»Jeg har trappet ud igennem et år, men det var aldrig et mål ikke at skulle have pillen. Det var et mål at skulle få det bedre. At få en god tilværelse og balance i mit liv. Det sker ikke natten over. At slippe pillen er ikke en milepæl for mig. For den er sindssygt vigtigt. Havde jeg ikke taget den, havde det taget endnu længere tid,« siger Grønkjær, der er blevet bedre til at lytte til sig selv.

Han nævner eksempelvis, at han ikke kunne drømme om at spille en fodboldkamp den dag i dag. Det giver ham intet. Og nu er han bedre til at vælge det til, han rent faktisk vil bruge energi på.