Roy Hodgson blev syg under torsdagens træning, men er i stabil tilstand, meddeler Crystal Palace.

Roy Hodgson er på hospitalet, men er i stabil tilstand.

Sådan lød meldingen fra Crystal Palace om klubbens 76-årige manager sent torsdag eftermiddag.

Tidligere på dagen aflyste klubben et pressemøde med Hodgson, da han var blevet syg.

- Efter at Roy Hodgson blev syg under dagens træningssession, kan vi bekræfte, at han nu er stabil og i øjeblikket gennemgår tests på hospitalet.

- Alle i klubben sender deres bedste ønsker om snarlig bedring til Roy, skriver klubben på sin hjemmeside i en kort meddelelse.

Hodgson er efter en skidt periode meldt fyringstruet i Palace. Tyske Sky Sport skrev tidligere torsdag, at klubben er tæt på at præsentere den 46-årige østriger Oliver Glasner som afløser for englænderen.

Crystal Palace har vundet beskedne to af sine seneste 15 kampe og er aktuelt nummer 15 i Premier League med fem point ned til nedrykningsstregen.

/ritzau/