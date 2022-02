Han var over det hele og frustrerede sine modstandere så meget, at PAOKs trænerbænk flere gange bad fjerdedommeren og at irettesætte ham.

Med andre var Bo Henriksen bare sig selv i 1-0-sejren i Conference League torsdag aften på MCH Arena.

Men under overfladen var FC Midtjyllands træner syg, rigtig syg, fortalte hans afløser på pressemødet, assistenttræner Kristian Bach Bak.

»Det gode ved Bo er, at han er den ærligste mand på jorden. Allerede inden kampen var han henne ved Henrik (ligeledes assistenttræner Henrik Jensen, red.) og sige, at han havde brug for, at vi var mere 'på' i dag. Så brugte vi hinanden på den måde,« siger Kristian Bach Bak og tilføjer om Bo Henriksen:

»Det er hans force, at han kan give energi til både os og spillerne og til stadion, og der er vi nødt til at udnytte, at vi er et bredt trænerteam, og der har jeg kæmpe respekt for, at han kommer og siger, at han har det skidt. Han havde det rigtig skidt.«

Assistenttræneren fortæller også, at det ikke var tæt på, at Bo Henriksen trods det store ubehag og sygdom havde meldt afbud til det vigtige 1/16-finaleopgør mod græske PAOK.

»Det var ikke inde i overvejelserne, men hvis han ikke havde været her, havde vi også snakket om, hvad der så skulle gøres. Henrik og jeg har en rigtig god fordeling derude og kørte i øvrigt også den sidste træningskamp dernede (på træningslejren i Portugal, red.), så det var vi trygge ved, og det var spillerne også, men vi foretrækker, at chefen er der,« slår han fast.

Kristian Bach Bak ved ikke helt, hvad Bo Henriksen fejler.

»Om han havde feber, det ved jeg ikke, men han havde det skidt, og hvis han havde kastet op og kunne smitte, så havde han ikke været her.«

Altid energifyldte Bo Henriksen samlede dog lige kræfter til at ønske sit hold tillykke og synge med på sejrssangen, inden han kørte hjem kort efter slutfløjt.

»Den tog han, og så sagde han: 'jeg er done', og det har jeg kæmpe respekt for,« forklarer Kristian Bach Bak.