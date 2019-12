Son Heung-min driblede fra eget felt og scorede et drømmemål, da Tottenham uden Christian Eriksen vandt 5-0

Son Heung-min leverede lørdag en scoring, der sikkert kan blande sig i kampen om at blive årets mål i Premier League.

Det skete, da Tottenham uden Christian Eriksen hjemme slog Burnley 5-0.

Fra eget straffesparksfelt fik Son fat i bolden i det 32. minut, og så tog et eller andet ved den sydkoreanske hurtigløber.

Son kørte hele vejen med bolden i højt tempo og driblede løs mellem venner og fjender, indtil han nåede helt op i den anden ende.

Her ventede Burnley-keeper Nick Pope på næste træk, og Pope måtte se målløs til, da Son udplacerede ham og scorede til 3-0 med et mål, der fik tilskuerne op ad sæderne.

Forinden havde Harry Kane blæst afstraffelsen i gang med sit mål til 1-0 efter fire minutter, da VM-topscoreren smadrede bolden i mål langt ude fra.

Lucas Moura sørgede for 2-0 i det niende minut, da han tæt ved mål fik bolden det sidste stykke over målstregen, inden Son altså fik alle til at måbe med sit sololøb.

Tottenham havde muligheder for flere mål i første halvleg, men måtte vente til anden halvleg med scoringen til 4-0.

Harry Kane modtog bolden og trak ind i feltet og hamrede bolden op i det ene målhjørne med sit andet mål i kampen.

Et kvarter før tid sørgede alsidige Moussa Sissoko så for 5-0, da franskmanden ganske nemt sendte bolden i mål.

Christian Eriksen forblev på bænken i hele opgøret, da manager José Mourinho ved stillingen 5-0 i stedet lod unge spillere få chancen.

De tre point betød, at Tottenham ligger på femtepladsen med seks point op til Chelsea på fjerdepladsen.

/ritzau/