Den tidligere Leeds-spiller Phil Masinga er død. Han blev blot 49 år gammel.

Det er det sydafrikanske fodboldforbund, der har delt den triste nyhed på Twitter.

'Legenden Phil Masinga er gået bort', lyder det i en kort meddelelse om fodboldspilleren.

Formanden for fodboldforbundet Danny Jordaan har selv udtrykt sine kondolencer.

Sad day for South African football.

A loyal servant of the game, on and off the field of play - SAFA President Dr Danny Jordaan on passing away of @BafanaBafana legend Phil Masinga — Bafana Bafana (@BafanaBafana) 13. januar 2019

'Trist dag for sydafrikansk fodbold. Han var en loyal repræsentant for spillet - både på og uden for banen,' skriver Danny Jordaan, der dog ikke oplyser om, hvad Phil Masinga er død af. Også Masingas tidligere klub Leeds har delt den triste nyhed.

*Det er med stor sorg, at klubben har fået beskeden om, at vores tidligere angriber Phil Masinga er gået bort. Leeds sender mange tanker til hans familie og venner,' skriver fodboldklubben.

Phil Masinga skiftede til Leeds i 1994, hvor han var i to år indtil han i 2006 skiftede til St. Gallen.

I sin aktive karriere var han også på landsholdet for Sydafrika, som han nåede at opnå 58 sejre med. Masinga opnåede nærmest legendestatus og skrev sig ind i de sydafrikanske historiebøger, da han i en VM-kvalifikationskamp mod Congo i 1997 scorede dét mål, der sendte Sydafrika til VM for føste gang.