Patrice Motsepe overtager stillingen som præsident for afrikansk forbund efter korruptionsdømte Ahmad Ahmad.

Patrice Motsepe er ny præsident for Afrikas Fodboldforbund (CAF).

Motsepe var eneste kandidat til posten ved fredagens afstemning i Rabat i Marokko.

Han overtager jobbet fra Ahmad Ahmad, som sidste blev idømt fem års karantæne fra alle fodboldaktiviteter af Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) uafhængige etiske komité.

Han blev straffet for at have tilbudt og modtaget gaver og andre ydelser, mens han har siddet på posten. Han har også misbrugt økonomiske midler, mente komitéen.

Ahmad var dermed den første CAF-præsident, der blev udelukket af Fifa.

Karantænen blev tidligere i denne uge reduceret til to år af Den Internationale Sportsdomstol (CAS), men afholdt stadig Ahmad Ahmad fra at kunne blive genvalgt.

Foruden karantænen blev han idømt en bøde på 200.000 schweiziske franc, der svarer til cirka 1,3 millioner kroner. Bøden blev reduceret til 50.000 schweiziske franc svarende til 335.000 kroner af CAS.

Ahmad Ahmad var også vicepræsident i Fifa.

/ritzau/AFP