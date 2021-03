Ståle Solbakken fik lørdag aften sit første gok i nødden som norsk landstræner.

Her tabte han den vigtige 'hjemmekamp' (opgøret blev spillet i Malaga) mod Tyrkiet med hele 0-3. Og dermed er Ståle og Norge allerede under gevaldigt pres i deres VM-kvalifikationsgruppe.

Og kritikken hagler naturligvis ned over det norske landshold, der ellers kan bryste sig af spillere som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard.

»Vejen til VM bliver lang nu – det må man bare indse. Og sådan som Norge fremstod mod Tyrkiet i Malaga lørdag aften, har nationens fodboldherrer heller ingenting at gøre der,« skriver VG's fodboldkommentator Knut Espen Svegaarden.

»Dette var slet og ret fælt at se på.«

»Meget, virkelig meget, må ske på kort tid nu. For dette var ikke bare skuffende – det var i perioder chokerende svagt. I modenhed, smartness og udførelse af en kampplan var dette seniorer mod juniorer.«

Dagbladets fodboldkommentator, Esten O. Sæther, er ligeledes nådesløs i sin dom.

»Målt op mod forventningerne var denne kamp tidernes største nedtur,« skriver han med henvisning til den store talentmasse, der for en gangs skyld er at finde på det norske landshold.

»Vores allerbedste fodboldspillere lignede smådrenge i de afgørende dueller mod stærkere, hurtigere og mere smarte tyrkiske modstandere. Denne klasseforskel var vældigt overraskende.«

»Ikke fordi så mange blandt os i hjemmepublikummere troede, at dette nye norske landshold var i nærheden af at være komplet, men fordi så mange udenfor Norge forventede så meget mere af den nye unge verdensstjerne Erling Braut Haaland.«

Norge møder tirsdag Montenegro på udebane.

Det norske landshold har ikke været med til en fodboldslutrunde siden EM i 2000.