Lionel Messi er årsagen til, at Antoine Griezmann aldrig er faldet ordentligt til i Barcelona og fortsat mangler at indfri forventningerne i storklubben.

Sådan lyder det nu Éric Olhats, der har en fortid som agent for Griezmann.

»Antoine kom til en klub, hvor Messi havde det sidste ord omkring alting,« siger Olhats til France Football ifølge AS.

»Han (Messi, red.) er lige så meget kejser som en monark, og han reagerede ikke venligt på købet af Antoine. Hans attitude har været elendig, og han har fået ham til at føle sig uvelkommen.«

Foto: ALBERT GEA Vis mere Foto: ALBERT GEA

»Jeg har aldrig kunnet lide at høre Griezmann sige, at der er ikke er nogen problemer med Messi – men aldrig hørt det den anden vej rundt. Det er et terrorregime. Du er enten med ham eller imod ham,« lyder de hårde anklager fra Éric Olhats, som var agent for Griezmann indtil 2016.

Han fastslår samtidig, at Griezmann ikke selv er gået i krig med Messi – og heller ikke har nogen planer om det.

»Griezmann forsøger at løse sine problemer på banen – intet andet. Han vil aldrig gå ind i en konflikt med nogen. Sådan er han slet ikke. Det er ikke fordi, han mangler personlighed. Han elsker fodbold, og det er det – han vil ikke skændes med nogen,« siger han.

Antoine Griezmann skiftede til Barcelona fra Atletico Madrid i sommeren 2019, efter catalanerne indløste den franske verdensmesters frikøbsklausul på cirka 900 mio. kr.

Indtil videre har han dog været en stor skuffelse med beskedne 17 mål i 57 kampe.