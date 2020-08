FC Barcelona-legenden Ronald Koeman er den nye mand i det varme trænersæde i storklubben.

Men det er bestemt ikke alle, der er lige begejstrede for at se den hollandske træner stå i spidsen for hårdtprøvede FC Barcelona.

»Koeman gav mig absolut ingenting i de seks måneder, jeg havde ham som træner i Everton,« siger den tidligere FC Barcelona-spiller Gerard Deulofeu ifølge Catalunya Radio.

Den spanske offensivspiller, som i dag spiller i Watford, er opfostret på FC Barcelonas fodboldakademi, men han fik aldrig for alvor sit gennembrud på førsteholdet, hvorfor han skiftede til Everton i Premier League.

Det var heller ikke nogen succes, særligt ikke efter at Koeman overtog manager-roret. Derfor skiftede han videre til AC Milan.

I dag kan Delofeus følelser for hans tidligere klub, som er i stor krise, ligge på et lille sted.

»Jeg var ikke glad, så jeg bad om at komme væk. Vi får at se, om han klarer den. Barca betyder ikke noget for mig. Jeg er ligeglad med deres nuværende situation,« siger 26-årige Delofeu.

57-årige Koeman forlader et job som hollandsk landstræner for at erstatte Quique Setién, der fik sparket efter Champions League-fiaskoen mod Bayern München, hvor Messi og co. tabte med hele 8-2.