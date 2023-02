Lyt til artiklen

Sagen er afsluttet. Men den er bestemt ikke glemt på lægterne.

For Manchester Uniteds fans sørgede for, at Jamie Vardy blev mindet om det drama, der har været mellem hans kone Rebekah og Coleen Rooney.

»Jamie Vardy, din kone er en forræder,« lød det højt og tydeligt fra tilskuerne søndag, da den engelske storklub mødte Leicester.

Det skriver flere engelske medier, herunder Daily Mail.

Konedramaet startede i 2019, da Coleen Rooney i et opslag på sine sociale medier anklagede Rebekah Vardy for at sælge historier om Rooney-familien til tabloidpressen.

Herefter eksploderede sagen, Rebekah Vardy nægtede, og det hele endte i retten, hvor både de og deres berømte fodbold-mænd mødte op over flere dage for at fremføre beviser.

Den endelige afgørelse, der faldt i oktober 2022 lød, at Rebekah Vardy skulle betale næsten 13 millioner danske kroner i sagsomkostninger til Coleen Rooney, da en dommer vurderede, at Rebekah Vardys agent Caroline Watt havde lækket flere historier - noget, Vardy ifølge dommeren var bekendt med.

En sag, de mange fodboldfans i den grad stadig husker, og udover at kalde Rebekah Vardy for en 'forræder', blev der også sunget om den gamle klubhelt Wayne Rooney.

Sagen mellem Coleen Rooney (tv.) og Rebekah Vardy (th.) varede flere år. Foto: Uncredited Vis mere Sagen mellem Coleen Rooney (tv.) og Rebekah Vardy (th.) varede flere år. Foto: Uncredited

»Rooney, Rooney, Rooney,« lød stikpillen om den tidligere Manchester United-stjerne ned mod Jamie Vardy, der blev skiftet ind med et kvarter tilbage.

Han kunne dog ikke ændre tingenes tilstand på banen, for på det tidspunkt førte Manchester United med 3-0, og det var også resultatet, da kampen blev fløjtet af.