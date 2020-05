Basketball-legenden Michael Jordan er hottere, end han har været i mange år.

Det understreges blandt andet af, at et par af NBA-superstjernens Air Jordan-sko er blevet solgt på en auktion for svimlende 3,8 millioner kroner.

Der er tale om et par Nike Air Jordan 1 fra 1985, som er de første basketball-sko, Michael Jordan lagde navn til tilbage i 1980'erne, hvor han fik sit NBA-gennembrud.

Det er auktionshuset Sotheby's, som havde sat skoene på auktion. Her håbede man at score omkring en millioner kroner for skoene, som Jordan har brugt i kamp.

A pair of 1985 Nike Air Jordan 1s, made for and worn by U.S. basketball player Michael Jordan, are seen in an undated handout photo ahead of an online auction by Sotheby's New York.

Sotheby's endte med at indkassere over det tredobbelte, hvilket kan forklares med, at Michael Jordan har fået lidt af en revival i forbindelse med den stort anlagte og meget populære Netflix-serie 'The Last Dance'.

Her følger man fænomenet Michael Jordan i 1998-sæsonen for Chicago Bulls, hvor han spillede hovedparten af sin mega-succesfulde og lange karriere - med fænomenale afstikkere til resten af hans liv som basket-ikon.

Tidligere har Sotheby's solgt et par Nike 'Moon Shoe' fra 1972 for 437.500 dollar - svarende til 2,9 mio. kroner.

Skoene, der kun blev lavet i 12 eksemplarer, blev designet af Nikes medstifter og daværende løbetræner Bill Bowerman til amerikanske OL-løbere. Men nu er den rekord blevet slået.