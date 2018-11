FC Københavns Robert Skov mener ikke, at han har ændret personlighed efter skiftet fra Silkeborg.

FC Københavns Robert Skov blev i heftige vendinger kritiseret af FC Midtjyllands Erik Sviatchenko efter ottendedelsfinalen i Sydbank Pokalen for en uge siden.

Efter en nærkamp råbte Skov ned i hovedet på Sviatchenko, som efterfølgende kaldte det manglende respekt fra en ung spiller, som har glemt, hvor han kommer fra.

Siden har Sviatchenko beklaget, at han måske sagde nogle ting, der var over grænsen. Skov gider heller ikke bruge mere tid på episoden.

- Det er et overstået kapitel for mig. Det er ikke noget, jeg bruger energi på. Der er simpelthen så mange fodboldkampe for os lige nu, som er meget vigtigere.

- Det må stå for egen regning, hvad der bliver sagt uden for banen, siger Skov.

Torsdag aften skal Skov sammen med FCK spille udekampen mod Slavia Prag i Europa League.

Den formstærke kantspiller føler ikke, at han har ændret personlighed siden skiftet i januar fra Silkeborg til hovedstadsklubben.

- Jeg er den, jeg er. Jeg ved, hvem jeg er og hviler i mig selv. Jeg har ikke brug for at tage del i den diskussion uden for banen. Det har jeg ikke brugt så meget tid på for at være ærlig.

- Det vigtigste for mig er, at min familie, kæreste og venner ved, hvem jeg er, og at mine holdkammerater kan se, jeg arbejder hårdt for dem. De ved også, jeg ikke har ændret mig. Hvad andre tænker, må de selv om.

- Jeg er stadig mig selv. Jeg har det rigtig godt og føler mig godt tilpas. Jeg har ikke ændret min person, fordi jeg er skiftet klub, lyder det fra Skov.

Generelt kan Skov godt lide, at der bliver vist følelser på banen. Som det for eksempel skete i søndags på Brøndby Stadion.

Her kunne Skov ses i vild jubel foran Brøndbys fans sammen med holdkammeraten Jonas Wind, som lige havde scoret 1-0-sejrsmålet i overtiden mod ærkerivalen.

- Fodbold er en sport med følelser i, og der er ingen grund til, at vi ikke udtrykker os.

- Det er også med til at give et bedre produkt, at der er noget glæde og passion for spillet. Det er det, jeg prøver at bidrage med, siger Skov.

/ritzau/