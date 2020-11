FC Midtjyllands kampagne i Champions League har halvvejs inde i turneringen kun budt på nederlag.

Tirsdag løb de danske mestre ind i det tredje af slagsen, da Ajax kom til Herning og sejrede med 2-1, men anfører Erik Sviatchenko gør opmærksom på, at det er vigtigt for holdet at blive ved med at se på de positive ting, FC Midtjylland hidtil har fået ud af anstrengelserne.

»Jeg ved godt, at faktum er, at vi står med nul point og har lukket en del mål ind, men det er første gang, vi spiller i Champions League, og vi kan tage rigtigt mange ting med. Vi skal også huske på, at denne her komprimeret Champions League-turnering er absurd i den forstand, at kampene bare kommer rullende,« siger han og fortsætter:

»Så vi er nødt til at omstille os hurtigt til hver eneste kamp. Og når man tænker på, hvor mange unge spillere vi også har, er der også mange positive ting at tage med. At vi så ikke vinder, det er mega irriterende. Vi vil vinde hver eneste gang. Jeg er åbenbart bare en jubelidiot, som håber det bedste, men vi skal tage de positive ting med i stedet for at have nej-hat på,« pointerer FCM-profilen.

Sviatchenko ville efter nederlaget til Ajax holde fokus på de positive ting. Foto: Henning Bagger Vis mere Sviatchenko ville efter nederlaget til Ajax holde fokus på de positive ting. Foto: Henning Bagger

Han kunne ikke forklare, hvorfor holdet ikke så klar ud, da Ajax chokstartede med to mål i begyndelsen af kampen, for som han bemærkede, stiller man sig ikke op før en så vigtig kamp uden at ville være fokuseret.

»Det var en irriterende kamp, når man ser på de første 12 minutter, hvor man kan spørge sig selv, hvorfor vi ikke var klar fra start. Efter det rykkede vi sammen. I anden halvleg spillede vi med om en udligning. Vi fik scoret et mål i dag, og vores præstation viser, at vi er kommet tættere på at få point,« forklarer Sviatchenko og gjorde igen opmærksom på, at holdet skal holde fast i de gode momenter.

»Vi skal huske på, at det her er første gang i Champions League for rigtig mange. I kvalifikationen viste vi noget af det bedste spil, og så kommer vi ind i gruppespillet og håber på det bedste. Der må man bare sige, at vi ikke kan tage andet end læringen med. Det der med at være negativ og grave os ned, det kan vi ikke bruge til noget som helst,« understreger kaptajnen.