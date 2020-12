Selv om spillerne ikke har fået den fulde CL-oplevelse, har det været stort for alle, siger Erik Sviatchenko.

FC Midtjylland satte onsdag aften punktum for Champions League-gruppespillet med 1-1 mod Liverpool.

Det blev til fire nederlag og to uafgjorte kampe i et tætpakket program under coronapandemien. Stadionerne var tomme på de kendte udebaner i Liverpool, Amsterdam og Bergamo, og den lille skare af fans på MCH Arena var ikke nok til at skabe specielt meget stemning til hjemmekampene.

Har Champions League så levet op til de forventninger, som spillerne havde til verdens største klubturnering?

- Ja, det synes jeg, det har langt hen ad vejen, siger FCM-anfører Erik Sviatchenko på onsdagens pressemøde.

Sviatchenko deltog i en Champions League-sæson, der ikke var præget af coronavirus, da han i 2016 spillede for Celtic.

- Nu har jeg prøvet den helt store oplevelse i Champions League med fans og alt det. Hvis man skal sammenligne de to, er der selvfølgelig stor forskel.

- Men det ændrer slet ikke på, at den lille rejse det er så dejligt et ord vi har været på i så kort tid, har været en oplevelse for klubben, spillerne og alle omkring.

- At få lov til at bide skeer med verdens bedste hold. Det er ikke mange forundt, men vi kom igennem det lille nåleøje. Det har været enormt svært, og vi har virkelig kæmpet for at komme dertil, siger Sviatchenko.

Deltagelser i europæiske turneringer har ry for at gøre det sværere at hente point til Superligaen sideløbende.

Men med to superligarunder tilbage i 2020 ligger FC Midtjylland nummer et med sejre i tre ud af de seneste fire kampe.

- Ud fra resultaterne har det fungeret ganske fint. Der er det upåklageligt på mange punkter, siger cheftræner Brian Priske.

- Vi ligger p.t. nummer et og har spillet nogle fornuftige kampe. Spillerne har håndteret det godt. Det er selvfølgelig dem, man kigger på. Vi er kommet igennem uden de helt store skader.

- Vi har holdt en trup kørende hele vejen igennem. Sundhedssektoren og den fysiske træner har leveret et fantastisk stykke arbejde, konkluderer FCM-træneren.

Foruden de to superligakampe mangler FC Midtjylland at spille næste uges pokalkamp mod FC København, før holdet kan gå på juleferie.

/ritzau/