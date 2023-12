Med en 1-0-sejr over Sporting Kansas City er Erik Sviatchenko og Houston Dynamo klar til semifinalen.

Med danske Erik Sviatchenko i startelleveren spillede Houston Dynamo sig natten til mandag dansk tid videre til semifinalerne i slutspillet i Western Conference i den bedste amerikanske fodboldliga, MLS.

Det skete med en 1-0-sejr på hjemmebane over Sporting Kansas City.

Argentinske Franco Escobar stod for kampens eneste mål med en scoring i det 39. minut.

Forsvarsspilleren scorede med et fremragende hovedstød på hjørnespark efter et indlæg fra Héctor Herrera.

I semifinalen skal Houston Dynamo møde Los Angeles FC, der natten til mandag dansk tid vandt 1-0 på udebane over Seattle Sounders.

Det var på et mål af Denis Bouanga efter 30. minutter.

Natten til søndag dansk tid røg den tidligere Brøndby-angriber Mikael Uhre ud af turneringen med sin klub, Philadelphia Union, der sidste år nåede finalen.

Holdet tabte 0-1 til FC Cincinnati i kvartfinalen.

FC Cincinnati står i semifinalen over for danske Malte Amundsen, der natten til søndag dansk tid var med til at spille Columbus Crew videre med en sejr på 2-0 over Orlando City efter forlænget spilletid.

/ritzau/