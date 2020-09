Han har prøvet det før og har flere gange udtrykt, at han gerne vil gøre det igen - spille fodbold i udlandet.

Erik Sviatchenko er en af de varmeste transferemner i dansk fodbold og viser igen og igen sit høje niveau i det stærke, midtjyske forsvar.

Onsdag kom så den gulerod, at klubben som følge af sejren over Young Boys i kvalifikationen i Champions League som minimum er sikret gruppespil i Europa League, men om det så betyder, at Erik Sviatchenko bliver i klubben i dette transfervindue, er uvist.

»For mig handler det om en ting, og det er det, vi har snakket så meget om - Champions League,« siger Erik Sviatchenko og tilføjer om sin fremtidsplaner:

»Jeg vil fandeme gerne, undskyld, jeg bander, men få sparket den dør ind. På egne vegne, men selvfølgelig også på klubbens vegne. Lige nu handler det bare om de to kampe, og så ved jeg sgu ikke, hvad der så sker. Men lige nu er jeg meget, meget tilfreds med at sidde her som videre deltager i Europa League,« slår FCMs anfører fast og siger om muligheden for at komme i det forjættede land:

»Det er klart, at vi vil gøre vores bedste for at nå Champions League. Det er det ypperste. Det er ikke mange forundt, men nu har vi muligheden som gruppe, og det er noget, som vi helt sikkert skal gå efter. Vi glæder os over, at vi har muligheden nu. Vi har sikret det første mål nu, og det er Europa League, men når man står i en play off-runde, så er det klart, at man gerne vil have endnu mere. Så vi skal gøre vores bedste,« forklarer Erik Sviatchenko.

Kun Slavia Prag står nu i vejen, før den kan stå på Champions League i Herning.

5. oktober lukker transfervinduet, og her vil det vise sig, om Erik Sviatchenko sidder med i det midtjyske fly til de europæiske destinationer.