Anfører Erik Sviatchenko har underskrevet en lang aftale med FC Midtjylland.

Forsvarsspilleren og anfører Erik Sviatchenko forlænger sin kontrakt med mesterholdet FC Midtjylland frem til 2024.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Der har været meget snak frem og tilbage med, hvad der skal ske, så det er et vigtigt statement for alle i og omkring klubben, at anføreren forpligter sig til det spændende projekt, vi har gang i.

- Det har været den største motivation for at skrive under, forklarer Erik Sviatchenko.

/ritzau/