Erik Sviatchenko er sikker på, at midtjydernes nye cheftræner sagtens kan tage skridtet op fra ungdomsfodbold.

Herning. FC Midtjyllands forsvarsspiller og viceanfører, Erik Sviatchenko, ser lyst på, at klubben har hentet Kenneth Andersen ind som ny cheftræner, selv om den nye cheftræner aldrig tidligere har haft et cheftrænerjob på højt seniorniveau.

Som et produkt af FC Midtjyllands akademi har den 27-årige Sviatchenko gennem mange år haft en tilknytning til sin nye chef.

- Jeg glæder mig bare til, at han bliver vores nye cheftræner. Jeg kender ham fra akademiet, og han har fyldt en stor del af min ungdomstid i FC Midtjylland.

- Ikke nok med at han var min ungdomstræner, jeg har også haft Kenneths familie som min værtsfamilie, da jeg var 14 år.

- Så jeg kender ham rigtig godt, og jeg er overbevist om, at hans menneskelige kvaliteter gør sig godt på superliganiveau. Han har en stor fodbolderfaring, og der er ikke grund til at være skeptisk over, at det er på ungdomsniveau.

- Når en U19-spiller kommer op i superligatruppen går det ofte også bedre, end man tror. Jeg tror, at det vil være det samme med Kenneth. Så jeg glæder mig bare til at se ham udfolde sig som seniortræner, siger Erik Sviatchenko.

Mesterholdet har sagt farvel til cheftræner Jess Thorup, som er skiftet til belgiske Gent, mens FC Midtjylland fører Superligaen.

Udefra set kan det derfor ligne et ubelejligt tidspunkt at skifte træner, men Erik Sviatchenko ser også fordele i at gøre det i en god periode.

- Jeg studser ikke over, at det sker lige nu.

- Selvfølgelig vil det være behageligt at beholde den samme konstellation, som vi har haft, og som har fungeret, men det kan også være meget sundt at gøre det, når vi er inde i en rigtig god periode og føler, at holdet udvikler sig, siger Sviatchenko.

Viceanføreren fortæller desuden, at blev orienteret om det forestående trænerskifte et døgn før præsentationen af Kenneth Andersen som ny cheftræner.

/ritzau/