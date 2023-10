Den svenske anfører Victor Lindelöf gik forrest i pausen i landskampen mellem Belgien og Sverige, hvor han efter en snak med holdkammerater og modstandere blev enige om, at spillerne ikke ville fortsætte efter to svenskere blev skuddræbt i den belgiske hovedstad, Bruxelles.

»Jeg forklarede, hvordan vi så på situationen. Vi var meget tydelige om, at vi ikke ville fortsætte med at spille, og det var de belgiske spillere helt med på,« sagde Victor Lindelöf til svenske Fotbollskanalen mandag aften og fortsatte:

»Det er forfærdeligt. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det. Vores fans betyder meget for os, og vi ønsker, at de skal have det godt og trygt. Det nytter ikke noget at spille kampen færdig.«

Den svenske landstræner, Janne Andersson, mener heller ikke, at der er nogen grund til at genoptage kampen:

Victor Nilsson Lindelöf på pressemødet efter den afbrudte kamp. Foto: Christine Olsson/TT/Ritzau Scanpix

»Havde den her kamp haft betydning... men for os er den væk, og ud fra det skal vi nok ikke blive ved med at spille fodbold, når sådan noget sker i verden,« sagde landstræneren efter kampen.

Sverige kan i deres kvalifikationsgruppe ikke nå Belgien og Østrig, som allerede har kvalificeret sig til EM-slutrunden i Tyskland.

Det svenske fodboldforbunds generalsekretær, Håkan Sjöstrand, havde mandag sen aften ikke diskuteret med Uefa om, hvad der skal ske med selve kampen.

»Det er sekundært,« sagde Sjöstrand til Fotbollskanalen.

Det svenske medie skriver, at de belgiske spillere heller ikke havde modtaget nogen information fra Uefa om, hvad der skal ske med kampen, som blev afbrudt i pausen ved stillingen 1-1.

En tredje person, der blev alvorlig såret, men er uden for livsfare, i angrebet i Belgien, er også svensker, oplyser en belgisk anklager tirsdag morgen ifølge TT.