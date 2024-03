Jon Dahl Tomasson skal få svensk offensiv til at sprudle. Fodboldchef bærer ikke nag over gamle provokationer.

Opgaven er klar for den nye svenske landstræner, Jon Dahl Tomasson: Skab resultater, og få Sveriges offensive profiler til at sprudle.

Sådan kan man sammenfatte ordene fra Sveriges Fodboldforbunds fodboldchef, Kim Källström, på et videopressemøde efter onsdagens ansættelse af danskeren.

Det svenske landshold har traditionelt været kendt for en afventende spillestil med stram struktur. Men det flugter dårligt med, at landsholdets største profiler i disse år er offensive spillere som Newcastles Alexander Isak og Tottenhams Dejan Kulusevski.

Nu skal Tomasson skabe et mere offensivt udtryk på landsholdet.

- Jon har en filosofi om, at han gerne vil spille bolden fremad, angribe og skabe målchancer. Han vil være på forkant og spille offensiv fodbold med offensivt forsvarsspil, siger Kim Källström.

Källström, der som aktiv spillede hele 131 landskampe for Sverige, har haft flere fodboldfaglige samtaler med Tomasson, inden aftalen blev underskrevet.

- Det var meget interessant, da Jon forklarede sit syn på dette holds muligheder.

- Det er vigtigt, at vores landstræner passer til det spillermateriale, vi har. Det synes vi, han gør.

- Han havde succes i sin tid som træner i Malmö FF med spændende og attraktiv fodbold, og i øjeblikket findes rigtig mange af vores bedste spillere på offensive positioner, siger Kim Källström.

Ansættelsen af Jon Dahl Tomasson er bemærkelsesværdig, fordi det er første gang nogensinde, en udlænding skal stå i spidsen for det svenske herrelandshold.

- Vores spillere bliver mere og mere internationale, og vi ville have international erfaring ind i vores fodboldforbund.

- Når man ser bredt, har de fleste nationer haft udenlandske landstrænere, så jeg synes først og fremmest, at det føles spændende at få andre input. Det kan udvikle alle, der arbejder med svensk fodbold, siger Källström.

Når den tidligere danske målsluger begynder i jobbet 1. marts, vil han uden tvivl atter blive konfronteret med nogle lidt kontroversielle billeder fra den berømte EM-kamp mellem Danmark og Sverige i 2004.

Her scorede Tomasson begge Danmarks mål i 2-2-kampen, og ved begge lejligheder sendte han provokerende fagter mod de svenske fans.

- Jeg tror ikke, at han behøver at undskylde. Han skal vinde nogle fodboldkampe, så er alt i orden, siger Kim Källström med et grin.

Han var selv en del af det svenske hold i kampen, hvor resultatet sendte begge hold i kvartfinalen på bekostning af Italien.

- Når man har så lang en international karriere, som Jon har haft, kan man finde den slags billeder. Det er ikke noget, der påvirker os fremover. Han er ekstremt motiveret for at skabe succes og en ny æra med det svenske landshold, siger Kim Källström.

Jon Dahl Tomasson tager sin faste assistent Remy Reijnierse med i det nye job. Hollænderen agerede også højrehånd for Tomasson i både Malmö FF og Blackburn Rovers.

/ritzau/