Sverige vil have 1,52 millioner danske kroner i kompensation.

Håkan Sjöstrand, generelsekretær i det svenske fodboldforbund, har på vegne af fodboldforbundet indsendt et erstatningskrav på to millioner svenske kroner - 1,52 millioner danske kroner - til det europæiske fodboldforbund UEFA, skriver den svenske avis Expressen.

»Vi har regnet omkostningerne ud, som vi har haft til den her (aflyste) landskamp. Det drejer sig om billetter, annoncering før kampen, mad, logi, logistik (...). Det løber op i cirka to millioner (svenske) kroner. Det har ikke noget at gøre med hvilke disciplinære foranstaltninger, der kommer,« siger Håkan Sjöstrand, der ikke har besvaret BTs henvendelse, til Expressen.

Kravet kommer, fordi Danmark udeblev fra VM-kvalifikationskampen i efteråret mod svenskerne. På det tidspunkt lå Dansk Boldspil-Union (DBU) i konflikt med Spillerforeningen om en ny aftale til kvindelandsholdet. Landskampen mod Sverige kom tættere og tættere på, men parterne nåede ikke at finde hinanden, og så valgte DBU at aflyse kampen, fordi spillerne ikke var mødt ind i landsholdslejren.

UEFAs disciplinærkomité valgte siden at taberdømme Danmark med 0-3 og gav desuden en bøde på 150.000 kroner som straf. Desuden bliver Danmark smidt ud af turneringen, hvis man inden for de kommende fire år aflyser en kamp igen.

Svenskerne mente dog, at straffen var for mild, og derfor ankede man sagen til UEFAs såkaldte Appeal Body, der ventes at komme med en afgørelse her i begyndelsen af det nye år.

Og nu skal UEFA så også tage stilling til svenskernes krav om en økonomisk kompensation.

»Vi går kraftigt ud fra, at vi bliver kompenseret, men hvordan UEFA løser det, ved jeg ikke. Om der er en fond (i UEFA), eller om kravet bliver sendt videre til Danmark, det må være op til UEFA at håndtere,« siger Sjöstrand, der ikke mener, det er fair, at svenskerne lider et økonomisk tab som følge af aflysningen:

I DBU bekræfter kommunikationschef Jakob Høyer, at man er orienteret om svenskernes krav, som unionen har modtaget en kopi af.

»Proceduren er nu, at vi må afvente UEFA. Det er op til UEFA at afgøre, om det er sandsynliggjort, at det er det beløb, som vi skal betale. Men vi har jo hele tiden vidst, at når man aflyser en landskamp, så har det nogle omkostninger.«

Betyder det, at DBU er indstillet på at betale et eventuel krav fra UEFA?

»Det kan vi ikke tage stilling til, før vi har en endelig henvedelse fra UEFA. Det afhænger af, hvad det er for et endeligt beløb, der kommer imod os, og hvordan det er dokumenteret.«

I toppen af artiklen kan du se og høre Jakob Høyer fortælle om de ærgerlige sager, der ramte fodbolddanmark i løbet af sidste år.

Sverige fører gruppe 4 med ni point med Danmark efter sig på andenpladsen, tre point efter. Vinderen af det igangværende kvalifikationsgruppespil går videre til VM i 2019, mens de fire besdste to'ere i de syv grupper skal spille to playoffkampe.

Danmark - anført af spillere som Pernille Harder og Nadia Nadim - spiller næste kvalifikationskamp mod Ukraine 9. april.