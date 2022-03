VM-drømmen lever stadig for vores svenske naboer.

For torsdag aften formåede Sverige nemlig at besejre Tjekkiet på hjemmebane med 1-0 i en playoffkamp i VM-kvalifikationen.

Dermed har Zlatan Ibrahimovich og co. stadig muligheden for at komme med til VM-slutrunden i Qatar senere på året.

Vejen til aftenens sejr gik dog gennem forlænget spilletid, før de svenske spillere og tilskuere kunne bryde ud i kæmpe jubel på Friends Arena i Stockholm.

Det var indskiftede Robin Quaison, der efter 110 minutters spilletid kunne sparke bolden i kassen efter oplæg fra Alexander Isak.

Scoringen sendte de trætte tjekkiske spillere i vildrede, og gæsterne kom aldrig tæt på en udligning i de sidste 10 minutter af opgøret.

I stedet blev det Sverige, der nu skal kæmpe med Polen om en tur til Qatar.

Robert Lewandowski og co. er nemlig sidste forhindring for svenskerne, inden VM-billetten kan bookes.

Polen skulle ellers have mødt Rusland i en playoffkamp torsdag, men på grund af krigen i Ukraine er russerne udelukket fra international fodbold.

Mens Sverige kan glæde sig over at have muligheden for stadig at komme med til VM, ser det anderledes ud for de forsvarende europamestre Italien.

Støvlelandet løb nemlig ind i en gigantisk fiasko torsdag aften. Det kan du læse mere om HER.