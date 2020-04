Det svenske forbund har ændret retningslinjer, så det ikke længere er tilladt at spille kamp i seniorrækkerne.

Det vil alligevel ikke blive tilladt at spille kampe i seniorrækkerne i Sverige.

Det havde Stockholms Fodboldforbund ellers planlagt at gøre fra fredag.

Den plan medførte kritik blandt andet fra den svenske statsminister, Stefan Löfven, der kaldte det uansvarligt og unødvendigt.

På et pressemøde torsdag eftermiddag fastslog den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell, at der ikke må spilles kampe på seniorniveau.

Det fik kort efter det svenske fodboldforbund til at ændre sine retningslinjer. Nu er samtlige af de ellers planlagte seniorkampe i landet blevet aflyst igen.

Det glæder generalsekretær i det svenske fodboldforbund Håkan Sjöstrand, at der kommet klarhed over tingene.

- Det er godt og velkomment, at sundhedsstyrelsen nu har tydeliggjort sine anbefalinger til sporten, siger han til forbundets hjemmeside.

- Det er nu meldt klart ud fra myndigheden, at ingen kampe i seniorfodbold kan spilles, hverken i ligaerne eller træningskampe, siger han.

På pressemødet torsdag sagde Tegnell, at børn og unge stadig må træne og spille kampe.

- Vores anbefaling til de lokale forbund er derfor, at aktiviteterne for børn og unge bør gennemføres. Det er forudsat, at det sker i henhold til rådene fra myndighederne, siger Sjöstrand fra fodboldforbundet.

Han understreger, at børn og unge med sygdomstegn skal blive væk fra træning og kamp. Samtidig skal der være gode hygiejneforhold.

I Sverige er 12.540 personer fredag morgen registreret smittet med coronavirus. 1333 personer med virusset er døde.

/ritzau/