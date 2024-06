Der er ligheder i spillestilen mellem Sverige og England, og det skal landsholdet lære af i testkamp.

Når det danske fodboldlandshold onsdag aften spiller testkamp mod Sverige i Parken, står der ikke point på spil, men det er alligevel muligt at få et nyttigt udbytte af kampen før EM-slutrunden.

Landstræner Kasper Hjulmand ser nemlig nogle taktiske ligheder mellem Sverige og EM-modstanderen England. Selv om svenskerne næppe har samme høje niveau, som englænderne formodes at have, er det sundt at få en forsmag på, hvilke taktiske udfordringer der venter.

- England er gode til at spille 4-2-3-1 med Bellingham som 10'er og forsvare med to angribere eller halvanden. Det kunne godt være noget, som Sverige også kommer til at gøre.

- Det kan være Sverige skifter til at gøre noget andet, end vi forventer, men vi har da en idé om, hvad vi kan bruge kampen til positionsmæssigt, siger Hjulmand.

Han påpeger også, at der er enkelte strukturelle ligheder mellem Sverige og Danmarks første EM-modstander, Slovenien. Slovenerne kender Hjulmand og co. dog allerede ganske godt fra sidste års to kvalifikationskampe.

Foruden nogle taktiske greb skal onsdagens test mod svenskerne også bruges til at forbedre kampformen for nogle spillere, mens andre spillere skal undgå hård belastning og sidder over kampen. Hjulmand ønsker dog ikke at afsløre på forhånd, hvem der skal presses eller skånes.

Med halvanden uge til EM-premieren mod Slovenien er testen mod Sverige også en anledning til eksperimenter - dog ikke i den drastiske ende af skalaen.

- Vi kommer til at kigge på forskellige ting rent taktisk, og vi skal prøve nogle nye konstellationer an. Måske skal nogen prøves på andre positioner.

- Men vi skal også bruge kampen til at finde vores principper, så vi spiller i den ramme, vi skal bruge til EM. Men det er en testkamp, siger Hjulmand med tryk på test.

Opgøret mod Sverige begynder klokken 19 i Parken.

Lørdag venter den sidste testkamp før EM, når Norge gæster Brøndby Stadion.

/ritzau/