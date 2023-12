Advarsel – følgende artikel giver grumme billeder på nethinden.

Den svenske langrendsveteran Calle Halfvarsson havde en rigtig træls dag på kontoret, da der i weekenden blev dystet i finske Ruka.

Temperaturen på de 20 kilometers langrend var nede og kysse minus 15 grader. Og det fik uhyrlige konsekvenser for den 34-årige svensker.

Det afslørede han efter at have sundet sig i målområdet.

»Jeg har fået forfrossen penis. Ærligt. Jeg lå inde i varmerummet i 10 minutter for at varme den op,« fortalte Halfvarsson til Expressen og tilføjede:

»Det gør så fandens ondt.«

Den rutinerede svensker havde et godt råd til folk, der går og overvejer at kaste sig ud i 20 kilometers kulde-langrend – med klokkeværket kun beskyttet af et tyndt lag lycra:

»Gør det ikke. Det er det værste man kan opleve!«

Calle Halfvarsson smertehelvede rakte i øvrigt til en 18.-plads.