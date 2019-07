Den svenske fodboldtræner Pia Sundhage bliver ny landstræner for det brasilianske kvindelandshold.

Pia Sundhage bliver ny landstræner for det brasilianske kvindelandshold, skriver Det Svenske Fodboldforbund på sin hjemmeside.

Med den nye stilling skriver den 59-årige svensker historie, da det er første gang, at Det Brasilianske Fodboldforbund ansætter en udenlandsk landstræner for sit kvinde- eller herrelandshold, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

- Jeg er meget glad for den her mulighed. Brasilien er et fantastisk fodboldland fyldt af talentfulde spillere, som jeg ser frem til at lære at kende og arbejde sammen med.

- Landsholdet er inde i en spændende fase lige nu, hvor man har brug for et mindre generationsskifte samtidig med, at man har kvalificeret sig til OL næste år, siger Sundhage til det svenske forbunds hjemmeside.

Sundhage var landstræner for USA's kvindelandshold fra 2008 til 2012 og for Sveriges kvindelandshold fra 2012 til 2017.

Hun vandt OL-guld med USA i både 2008 og 2012 og VM-sølv i 2011. Med Sverige vandt hun OL-sølv i 2016.

Som spiller nåede Sundhage 146 landskampe for Sverige.

Hun overtager jobbet fra Oswaldo Alvarez, som tidligere på ugen blev fyret efter holdets skuffende indsats ved VM i Frankrig, hvor Brasilien blev treer i gruppespillet og tabte ottendedelsfinalen til Frankrig.

/ritzau/