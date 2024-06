24-årige Alexander Isak har rykket sig markant, siden han var holdkammerat med Thomas Delaney i Dortmund.

Fodboldlandsholdets forsvar skal holde godt øje med den svenske stjerneangriber Alexander Isak, når Danmark og Sverige onsdag aften mødes i en testkamp i Parken.

Den lynhurtige, driblestærke og træfsikre Newcastle-angriber har imponeret med 21 mål i 30 Premier League-kampe i denne sæson, og det er et stykke fra den statistik, som Isak kunne fremvise i Borussia Dortmund: 1 mål i 13 kampe i perioden 2017-2019.

Fra sommeren 2018 og et halvt år frem var han holdkammerat med Thomas Delaney i den tyske storklub, og på det tidspunkt kunne Delaney ikke se en verdensstjerne i svøb.

- Jeg spillede med ham, da han var ung. Han nød måske ikke den største tiltro fra klubben eller havde den største selvtillid. Han har udviklet sig til en topangriber i international fodbold.

- Han er en rigtig dygtig spiller, og siden jeg spillede sammen med ham, har han udviklet sig virkelig meget. Han er en ung og powerful angriber med god teknik. Han har et killerinstinkt i afslutningerne, så ham skal Sverige være glad for, siger Thomas Delaney om sin tidligere holdkammerat.

Isak har også en fortid i AIK Stockholm, Willem II og Real Sociedad.

Sveriges landstræner, danskeren Jon Dahl Tomasson, er klar over, at han råder over en juvel.

- I mine øjne er Alexander Isak en af de allerbedste dybdeløbere i verden. Hver gang jeg ser hans kampe, så griner jeg. Hans dybdeløb er så gode, og jeg er så imponeret af ham, siger Jon Dahl Tomasson ifølge TT.

Den svenske landstræner er også en af de personligheder, Thomas Delaney har krydset i fodboldbranchen. I perioden 2016-2020 var Tomasson assistenttræner på landsholdet under Åge Hareide.

Delaney forventer, at Tomasson nok skal bringe Sveriges landshold til et godt sted.

- Jeg ved, at han er ultimativ i sin stil. Jeg kender nogle af de svenske landsholdsspillere og har snakket med dem om Jons første landskampe, og de siger, at Jon har en måde at ville gøre tingene på, uagtet hvem Sverige møder. Det respekterer jeg.

- Sverige skal være glad for at få en mand med idéer, og jeg håber, han kan forløse det svenske landshold, siger Thomas Delaney.

Onsdagens testkamp mellem Danmark og Sverige begynder klokken 19 i Parken.

/ritzau/