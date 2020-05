Den svenske fodboldspiller Daniel Larsson skal næppe gøre sig nogen forhåbninger om at få job igen i Esbjerg.

I en podcast gør han sig med ét upopulær i hele byen, efter klubben ellers gjorde sit for at få ham til Superligaen i foråret 2015. Her blev det til 14 kampe og to mål fra angriberen, der nu sparker bagud mod byen.

»Det var et meget underligt skifte. Det var ikke noget, jeg ønskede - heller ikke på daværende tidspunkt,« siger Daniel Larsson i podcasten Lundh ifølge Fotbollskanalen og fortæller, at det var hans ven Erik Friberg, der var Esbjerg-spiller på det tidspunkt, som fik ham overtalt.

»Han syntes, jeg skulle komme, og at det ville være cool, og sagde, at det var en meget flot by. Men jeg kom dertil og indså, at det ikke engang var en by, det er en lille fiskerby. Det var heller ikke engang en topklub i Danmark.«

Daniel Larsson fik en kort fornøjelse i Esbjerg. Foto: Claus Fisker

»Det var panik, der fik mig derhen, og jeg blev narret af en meget god ven. Men jeg har tilgivet ham, og vi har stadig et fint forhold. Det var alligevel min beslutning, selvom han er god til at overbevise en om tingene,« tilføjer Daniel Larsson.

Esbjerg hentede dengang Daniel Larsson i Granada på en lejeaftale, da Martin Pusic blev solgt til FC Midtjylland, og det skete angiveligt foran OB, der også skulle have været interesseret i svenskeren.

Lejeaftalen blev ikke konverteret til noget køb, og efter et halvt år var det svensk-danske forhold slut.

Angriberen er i dag 33 år og spiller i græsk fodbold.