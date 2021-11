Sverige må en tur igennem playoff-spillet, hvis Zlatan Ibrahimovic og co. skal sikre billetten til næste års VM i Qatar.

For søndag aften missede vores svenske naboer nemlig muligheden for at nappe førstepladsen i VM-kvalifikationsgruppe B og dermed den direkte billet til slutrunden i 2022.

Det skete, da holdet på udebane tabte med 0-1 i et hamrende intenst og nervøst opgør mod Spanien, der i stedet kan juble over den sikrede VM-billet.

Sverige havde sat sig selv i en skidt position forud for den sidste kamp i gruppen, efter svenskerne torsdag overraskende tabte med 0-2 til Georgien.

Alvaro Morata (th.) stod for kampens eneste scoring. Foto: MARCELO DEL POZO Vis mere Alvaro Morata (th.) stod for kampens eneste scoring. Foto: MARCELO DEL POZO

Dermed afgav de gruppens førsteplads til Spanien, da de spanske stjerner samme aften hentede en 1-0-sejr over Grækenland.

Derfor havde Spanien inden den afgørende kamp ét point mere end Sverige, som var tvunget til sejr, hvis de skulle kvalificere sig direkte til VM.

Efter søndagens nedtur i det spanske ender Sverige med 15 point, mens Spanien kan notere sig for 19 point i gruppespillet. Grækenland slutter som nummer tre i kvalifikationsgruppen.

Playoff-spillet om at komme til Qatar næste år består af 12 nationer.

Her er det de 10 lande, der ender som toer i VM-kvalifikationsgrupperne, og de to bedste gruppevindere fra Nations League, som er endt uden for top-to i deres kvalifikationsgrupper, der skal spille om de sidste VM-billetter.

Playoff-spillet afvikles i marts 2022.