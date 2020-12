Spillerne fra Göteborg FC er chokerede, efter at det tirsdag er blevet meldt ud, at holdet lukker.

Det er kun halvanden måned siden, at Göteborg FC lod sig hylde som mester i den bedste svenske fodboldrække for kvinder, Damallsvenskan.

Men tirsdag står det klart, at holdet trods succesen lukker. Det skriver Göteborgs-Posten (GP) ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Beslutningen blev taget, allerede dagen efter at Göteborg røg ud af Champions League den 16. december. Her tabte holdet 16.-delsfinalen til engelske Manchester City med de samlede cifre 1-5.

Men det er altså først tirsdag, at det er blevet meldt ud.

- Vi er selvfølgelig chokerede og kede af det. Og forvirrede. Timingen føles meget underlig. Vi har jo lige vundet guld.

- Man begynder jo at spekulere på fremtiden. Men chokket skal først lægge sig, siger midtbanespilleren Elin Rubensson til TT.

Holdkammeraten Julia Zigiotti Olme har det på samme måde.

- Det føles så underligt, at vi lige har vundet guld, og pludselig er der ikke noget hold. Jeg har ikke kunnet tænke på fremtiden, men på et tidspunkt skal man jo begynde at kigge på alternativer, siger hun til GP.

Det står nu Göteborg-spillerne frit for at skrive kontrakt med andre klubber.

Klubbens formand, Peter Bronsman, opfordrer IFK Göteborg, der spiller i den bedste svenske række for mænd, til at gå mere ind i kvindefodbolden.

- De svenske herrehold skal blive en del af den trend, man ser ude i Europa. Ellers kommer kvindeholdene ikke til at have nogen chance, siger han til GP.

Göteborg FC's mesterskab i november var klubbens første.

