Han troede, det skulle være en helt normal dag som de fleste andre, men den svenske landsholdslegende Magnus Hedman endte med at blive hasteindlagt på akutafdelingen på St. Eriks Øjenhospital.

Og det skulle vise sig at redde hans syn.

»Det var som om, at jeg havde et gardin for nethinden, da jeg vågnede,« fortæller Hedman til Expressen efter at have delt et billede fra sygesengen på Instagram. Det kan du se nederst i artiklen.

Derfor skyndte han sig til sygehuset, hvor lægepersonalet ikke tøvede med at indlægge ham. Søndag morgen blev han opereret i øjet.

Magnus Hedman blev i efteråret 2006 præsenteret som ny Chelsea-målmand af José Mourinho. Han nåede dog aldrig en officiel kamp for førsteholdet. Foto: Carl De Souza/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Magnus Hedman blev i efteråret 2006 præsenteret som ny Chelsea-målmand af José Mourinho. Han nåede dog aldrig en officiel kamp for førsteholdet. Foto: Carl De Souza/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg måtte ligge ned uden en pude i 24 timer, og så opererede de i går morges. Hvis jeg ikke var blevet opereret, ville jeg være blevet blind,« siger den 51-årige tidligere svenske landsholdsmålmand til Expressen.

»Det er vigtigt at tale med sig selv på en god måde i sådan en situation, ikke at stresse sig selv. Det er skræmmende, det er det. Mine tanker gik derhen (på frygten for at miste synet, red.), selvfølgelig. Men jeg sagde bare til mig selv: 'Bevar roen, du er på det rigtige sted nu'.«

Magnus Hedman havde fået nethindeløsning.

»Man indser, at tingene virkelig hurtigt kan ændre sig. Nu gjaldt det ikke mit liv, men synet er en meget stor del af livet,« fortsætter han.

Magnus Hedman var en del af den svenske landsholdstrup, der vandt VM-bronze i 1994. Han spillede dog ingen af kampene.

Til gengæld var han Sveriges førstevalg ved både EM 2000 og VM 2002. I alt spillede han 58 landskampe, mens han på klubplan repræsenterede AIK Stockholm, Coventry, Celtic, Ancona og Chelsea.

I 2019 stod han i en dokumentar frem og fortalte, at han var blevet seksuelt misbrugt som barn.

Magnus Hedman var i flere år gift med den svenske sangerinde, model og forfatter Magdalena Graaf, som han fik to sønner med. Den ene var i 2022 med i det svenske melodigrandprix under navnet Lancelot.